Dehşete düşüren pankart

6. sınıfa giden E.Y., iddiaya göre 20 Şubat Cuma günü, akşam saatlerinde evlerinin ahırında intihar etti. Y.'nin olay yerinde hayatını kaybetmesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Küçük kızın cenazesi yapılan incelemelerin ardından ertesi gün köy mezarlığına defnedildi. Baba H. Y. (50), gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızım, intihar ettiği gün, öğretmenlerinin kaybolan kitaplardan kendisini sorumlu tutması nedeniyle hayatına son verdi" dedi.

Y., olay günü E. ile hayvanlara bakmaya ahıra geldiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kuzuları ve oğlakları kucağına alarak öptü. Ahırdaki işlere severek, gülerek yardım etti. Yarım saat kadar burada kaldık ve ben eve gittim o ahırda yalnız kaldı. Kardeşi gelmiş bakmış, kovanın üzerinde oturup düşünüyormuş. Kardeşine sen eve git ben geliyorum demiş. Sonra bekledik gelmeyince annesi merak etti ahıra bakmaya gitti. Ahırın kapısını açtığında E.'yi tavandan sarkan ipte asılı görmüş. Eve geldi bana haber verdi, ben de koşarak geldim baktım ölmüştü."

Ailevi hiçbir sorunlarının olmadığına belirten baba Y., "Önce neden böyle yaptığını bilemedik. Sonra arkadaşlarının anlattığına göre, okulda kitap hırsızlığı meselesi olmuş. Öğretmenleri sınıfa girip çocukların içinde kızıma kitapları çalmışsın demişler" ifadelerini kullandı.

Şikayette bulunduklarını dile getiren baba Y., "kızının okulda şiddet gördüğünü, dışlandığını ve ölüme sebebiyet verenin öğretmen olduğunu" ileri sürdü.

E.'nin yakın arkadaşı olan Y.Y. ise öğretmenlerinin okulda kaybolan iki hikaye kitabından E.'yİ sorumlu tuttuklarını fakat E.'nİn böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyledi.

Ağabey Ş.Y. (24) ise kardeşinin yoğun baskı nedeniyle intihar ettiğini iddia ederek, öğretmenlerin kardeşini kitapları "sen çalmışsın" diye suçladıklarını iddia etti.

Kardeşini "Babanı jandarmaya vereceğiz, seni disipline verip okuldan attıracağız" diyerek tehdit ettiklerini öne süren Y., "Kardeşim de gururuna yedirememiş ve hiç kimseye demeden gelmiş intihar etmiş. Haberimiz yoktu. Cenaze töreninde sınıf arkadaşları anlattı. Biz de şikayetçi olduk, dilekçe verdik. Yetkililerin bu duruma müdahale etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

KAYMAKAM ÇİÇEK: SAVCILIK İNCELİYOR

Diyadin Kaymakamı Hasan Çiçek de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 20 Şubat Cuma günü saat 17.30 sıralarında, Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı aranarak, Taşbasamak köyünde bir kız çocuğunun intiharının meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nın bilgi ve talimatları doğrultusunda olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Olay hakkında Diyadin Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikata başlandığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti: