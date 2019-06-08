Dehşete düşüren kaza! İçerisinde genç çift ve 3 aylık bebekleri vardı

TIR'ın arkadan çarptığı otomobil, önünde seyreden başka TIR'ın altına girdi. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Mustafa ve Ece Kurt çifti ile 3 aylık kızları Sare yaralandı

Dehşete düşüren kaza! İçerisinde genç çift ve 3 aylık bebekleri vardı
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TRABZON'DA, TIR'ın çarpması sonucu önde seyreden başka bir TIR'ın altına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Genç çift ile bebekleri hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılıp hastanede tedavi altına alındılar.

Kaza, öğle saatlerinde Söğütlü Mahallesi, Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun'a giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen yabancı plakalı TIR, önünde giden Mustafa Kurt yönetimindeki 52 DR 482 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, önündeki TIR'ın dorsesinin altına girdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Kurt ile eşi Ece Kurt (28) ve kızları 3 aylık Sare Kurt, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


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