Dehşet! Tuvaletini yaparken bebeğini tuvalete düşürdü

KONYA'DA 33 haftalık hamile olduğu öğrenilen 36 yaşındaki kadının, tuvaletini yaptığı sırada gerçekleşen doğum sonrası tuvalete düşen bebeği yaşamını yitirdi.

BEBEĞİ TUVALETE DÜŞÜRDÜ

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 yıl önce hamile kalan ve bebeği ölü doğan 36 yaşındaki L.K., yıllar sonra tekrar anne olmaya karar verdi. 33 hafta önce hamile kalan L.K. önceki gün öğlen saatlerinde tuvalet ihtiyacını giderdiği sırada bir anda doğum gerçekleşti. Bu sırada dünyaya gelen bebeğinin tuvalete düştüğü gören L.K., yakınlarından yardım istedi. Kadının yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Servisi ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde tuvalete düşen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Doğum yapan L.K. ise ambulansla Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İkinci çocuğunu da kaybederek büyük üzüntü yaşayan L.K.'nin hastanedeki tedavisinin hala sürdüğü öğrenildi.

BEZE SARIP CENAZE ARACINA KOYDULAR

Olay sonrası adrese sevk edilen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından bebek bir beze sarılarak evden çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"BU TARZ VAKALARDA EN ÖNEMLİ ŞEY KRİMİNAL OLUP OLMAMASIDIR"

Yaşanan olayı değerlendiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, "Bu tarz vakalarda en önemli şey vakanın adli veya kriminal olup olmaması çok önemlidir. Bu tarz doğumlardaki en önemli şey çocuğun canlı doğup doğmaması adli muayenede anlaşılır en önemli şey bu bazen kriminal olaylarda olabilir" şeklinde konuştu.

"DOĞUM KANALINA GİRMİŞ ÇOCUĞUN BASKISINDAN ANNE TUVALETİ GELMİŞ GİBİ HİSSEDİYOR"

Dr. Naim Ünsal, "Bu aslında hastanın doğum ağrısını fark etmeyip hastaneye yetişememesi esasında ilginç bir vaka. Yani normalde bir annenin doğum ağrılarının başlaması ile bitişi arasında 10-12 saatlik bir süre olur ve hastaların yüzde 99'u sağlık kurumuna ulaşır. Nadiren ben de asistanlık dönemimden hatırlıyorum, araç içinde doğum yapan ve hastane kapılarında doğum yapan hastaları. Tabi o çocuklar canlı doğardı. Bu tuvalette doğum ile ilgili bir şey söyleyeyim. Esasında bazen hekim olarak rastlıyoruz. Sağlık kurumlarında biz şunu yaparız; anne tuvaletim geldi dediği zaman hissettiği tuvalet hissi değil esasında. Doğum kanalına girmiş çocuğun baskısından anne tuvaleti gelmiş gibi hissediyor. Bu da özellikle beşinci aydan sonra gebe annelerin özellikle kendilerine ve yakınlarına şunu söylemek isterim. Eğer öyle beklenmedik ani bir refleks gibi bir tuvalet ihtiyacı hissettikleri zaman tuvalete gitmesinler. O tarz ani bir tuvalet ihtiyacı söyledikleri zaman mutlaka sağlık kuruluşlarına gelsinler. Biz de hastaları doğumhanelerde takip ederken, tecrübelerimizden biliyoruz, hasta 'benim tuvaletim geldi' der, 'tuvalete gitmek istiyorum' der. Biz izin vermeyiz. Çünkü muayene ettiğimiz zaman hastanın tuvaleti zannettiği şey bebeği olmuş olur çoğu zaman ve bebek doğduğunda bir tuvalet ihtiyacı olmadığı anlaşılır" ifadelerini kullandı.