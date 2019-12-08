Dehşet eviyle ilgili iğrenç iddia

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, birlikte yaşadığı evde iki Afganistanlı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Daşmurat Nazari’nin (24) verdiği ifadesinde arkadaşlarını öldürdüğünü itiraf etti.

Nazari İki arkadaşının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, ardından uyumalarını beklediğini, uyuduktan sonra iki kişiyi boğazlarından bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

Öldürülen iki Afgan uyruklu iki kişinin kimlikleri de belirlendi. Öldürülen kişilerin Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei (26) olduğu tespit edildi. Nazari, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.