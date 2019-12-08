Dehşet eviyle ilgili iğrenç iddia
Denizli’de, 2 kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
GÜNCEL 08.12.2019, 08:27
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, birlikte yaşadığı evde iki Afganistanlı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Daşmurat Nazari’nin (24) verdiği ifadesinde arkadaşlarını öldürdüğünü itiraf etti.
Nazari İki arkadaşının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, ardından uyumalarını beklediğini, uyuduktan sonra iki kişiyi boğazlarından bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.
Öldürülen iki Afgan uyruklu iki kişinin kimlikleri de belirlendi. Öldürülen kişilerin Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei (26) olduğu tespit edildi. Nazari, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
9°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da Ayşenur'un intiharına sebep olan amca oğlunun serbest kalmasını nasıl değerleniriyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Aralık 2019
|İmsak
|06:25
|Güneş
|07:51
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Fenerbahçe
|14
|25
|3. Başakşehir
|13
|25
|4. Beşiktaş
|13
|24
|5. Trabzonspor
|13
|23
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|14
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|13
|24
|4. Bursaspor
|13
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. Adana Demirspor
|13
|15
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|15
|35
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Tottenham
|16
|23
|7. Wolverhampton
|15
|23
|8. Crystal Palace
|16
|22
|9. Sheffield United
|15
|19
|10. Arsenal
|15
|19
|11. Newcastle
|15
|19
|12. Brighton
|15
|18
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|15
|16
|17. Aston Villa
|15
|15
|18. Southampton
|15
|15
|19. Norwich City
|15
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|16
|26
|7. Valencia
|16
|26
|8. Getafe
|15
|24
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|15
|22
|11. Levante
|16
|20
|12. Villarreal
|16
|19
|13. Real Betis
|15
|19
|14. Real Valladolid
|15
|18
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|16
|9
|20. Leganés
|15
|6