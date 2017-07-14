Dehşet! Belediye otobüsü yolcuların arasına daldı

KONYA'DA belediye otobüsü şoförünün yol üzerinde bekleyen vatandaşları farketmemesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaralanan iki kişiye olay yerinde müdahale ederken, 3 kişiyi ise ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

BELEDİYE OTOBÜSÜ VATANDAŞLARI FARK ETMEYİNCE 5 KİŞİYE ÇARPTI

Kaza, saat 00.05 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi Abdül Ezel Paşa Caddesi üzerindeki Kültür Park otobüs durağında meydana geldi. Durakta bekleyen ve otobüsün geldiğini gören vatandaşlar otobüse binmek için yola indi. Bu sırada Haluk Ö.idaresindeki 42 DNP 57 plakalı belediye otobüsü vatandaşları fark edemeyince yol üzerindeki 5 kişiye çarptı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaralanan iki kişiye olay yerinde müdahale ederken, 3 kişiyi ise ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya şahit olan bir vatandaş ise cadde üzerinde otobüsün gelerek vatandaşları fark edemeyince 5 kişiye çarptığını söyledi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.