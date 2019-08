Değirmenci’den turizm dinamiklerine çağrı! 'Hepimiz aynı gemideyiz'

DEĞİRMENCİ, turizmin dinamiklerine seslenerek, “Son günlerde hem esnaf hem de turizm sektörü üzerinden tartışmalar yaşanıyor. Tabi bu tartışmaların yapılması doğal ve doğru. Özellikle de kış aylarında bunu gündeme taşıyıp bu konuyla ilgili bir çalışma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak turizm olgusu topyekün yapılan bir olgudur. Acenta olmazsa otelci, otelci olmazsa esnaf, esnaf olmazsa rehber, rehber olmazsa turizm olmaz . O yüzden biz aynı gemi içerisinde ekmek yiyen kazanan ve harcıyan insanlarız. Bundan dolayı bu tartışmalarda suçu başkasına atmak, başkalarından prim yapmakdoru değil. Kış sezoununda oturup bu konuları tartışıp nerede eksiklik, nerede yanlışlık, nerede doğru var bunları konuşarak belli bir düzen içerisinde hareket etmeliyiz”dedi. Turiste zarar veren esnafların şikayet edilmesi adına geçmişte kampanya başlattıklarını bildiren Değirmenci, “Biz geçmiş dönemde de ‘Turisti Kolla’ kampanyası adı altında bir kampanya başlatarak turiste zarar veren esnafı bize bildirin demiştik. Turiste zarar veren herhangi bir esnafı odamıza bildirmeleri halinde biz gerekeni yaparız. Biz turizmi bir olgu içinde adam gibi yapacaksak hiç kimse kimseyi kötülemeden eksiklerimizi kendi aramızda tartışarak çözmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. Değirmenci, “Rehber arkadaşlar turisti dışarıya çıkarırken tembih ederek götürüyorlar özellikle alışveriş yapmamaları adına esnafı kötülüyorlar ve daha sonra da bu sistem üzerinden kendilerine güven oluşturarak onları kendi anlaşma yaptıkları alışveriş merkezlerine götürüyorlar. Bu turistler bir ürünü son gününde tam ülkesine döneceği zaman serbest bırakılıp çarşıya çıktıklarında bu ürünün aslında 10 lira değil 2 lira olduğunu görüyorlar. Böyle olunca da bu bizim ülkemizin imajını zedeliyor. Biz bu sektörü eksiklikleri görerek ve bunları çözmeye çalışarak düzeltmemiz gerekiyor. Bazı olayları kendi aramızda tartışıp çözüm yollarını görmemiz lazım . Biz oda olarak her türlü disiplinin her türlü düzenin her türlü doğruluğun yanındayız. Her türlü ahlaksızlığın , her türlü yanlışında karşısındayız” dedi.