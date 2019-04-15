Değirmenci’den esnafa kredi uyarısı

ALANYA Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, kredi alacak esnafı uyararak, “Şu ana kadar Alanya’daki 4 esnaf kefalet kooperatifinden kullanılan kredi miktarı oldukça yüksek. Bu durum 2019 turizm sezonunun iyi gideceğine yönelik bir işaret olarak da görülebilir. Geçtiğimiz yıllarda esnaf işyerlerini yenilemek ya da mal alabilmek adına kredi alırdı, fakat son bir kaç yıldır bu durum yaşanmadı. 2018 turizm sezonunun iyi geçmesi, ardından 2019 turizm sezonunun da iyi geçeceği yönündeki öngörüler esnafa güven verdi, bu da krediye hücumu çoğalttı. Kredinin kullanımı yatırım amaçlı yapıldığı zaman güzel sonuçlar doğurur. Fakat esnaf kredi kullanırken dikkatli olmalı, çünkü hem turizm hem de hayat şartları sürprizlere gebedir. O yüzden herkes ayağını yorganına göre uzatmalı ve ona göre tedbirini almalıdır” diye konuştu.