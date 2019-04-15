ALANYA Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, kredi alacak esnafı uyararak, “Şu ana kadar Alanya’daki 4 esnaf kefalet kooperatifinden kullanılan kredi miktarı oldukça yüksek. Bu durum 2019 turizm sezonunun iyi gideceğine yönelik bir işaret olarak da görülebilir. Geçtiğimiz yıllarda esnaf işyerlerini yenilemek ya da mal alabilmek adına kredi alırdı, fakat son bir kaç yıldır bu durum yaşanmadı. 2018 turizm sezonunun iyi geçmesi, ardından 2019 turizm sezonunun da iyi geçeceği yönündeki öngörüler esnafa güven verdi, bu da krediye hücumu çoğalttı. Kredinin kullanımı yatırım amaçlı yapıldığı zaman güzel sonuçlar doğurur. Fakat esnaf kredi kullanırken dikkatli olmalı, çünkü hem turizm hem de hayat şartları sürprizlere gebedir. O yüzden herkes ayağını yorganına göre uzatmalı ve ona göre tedbirini almalıdır” diye konuştu.
Değirmenci’den esnafa kredi uyarısı
Kötü geçen turizm sezonlarından sonra büyük bir ekonomik sıkıntı içine giren esnaf, 2018 yılı turizm sezonunu iyi geçirdi. 2019 yılı beklentilerinin de bir hayli yüksek olması, esnafın bankalardan ya da esnaf kredi kooperatiflerinden kredi alarak işyerlerine yatırım yapması için özgüven aşıladı