Değirmenci güven tazeledi

ALANYA Otelciler Pansiyoncular Lokancılar Kafeteryacılar Ve Turistik Eşya Satıcıları Odası, Alanya Belediye Düğün Salonu’nda 8’inci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Bin üyesi bulunan oda için tek aday mevcut başkan Hüseyin Değirmenci oldu. Tek adaylı seçime oda üyeleri büyük ilgi gösterirken Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş da kongreye katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul, oda faaliyet raporunun okunup oylanmasıyla devam etti. Ardından bütçe raporu da okunup onaylandı.

'HER SORUNA ÇÖZÜCÜ YAKLAŞTIK'

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Hüseyin Değirmenci ise hem seçimlere katılan üyelere teşekkür etti hem de önümüzdeki süreç ile ilgili bilgiler verdi. Değirmenci şu noktalara değindi: “Biraz evvel çalışmalarımızdan bahsettik. Görevde olduğumuz süreçte en iyi hizmeti vermek adına büyük bir gayret sarfettik. Sizlere layık olmaya, sorunlarınıza yardımcı olmaya çalıştık. Siyasi partilerden kaymakamlara, Belediye başkanından bakanlara kadar gittik. Mesleki sorunların hepsine elimizden geldiğince çözüm odaklı yaklaştık. Pansiyonlarla ilgili yeni bir yasa çıktı ya öğrenciye ya da turiste hizmet verilebileceği yönünde. Biz buna itiraz ettik pansiyoncularımızın sorunlarına çözüm bulduk. Sanat sokaklarıyla ilgili adımlar attık, lokantacı esnafımızın işlerini engelleyen yeni çalışmaların önüne geçtik.

'BU AİLEDE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

Çay ocağı çaycılığını, lokantacı arkadaşımız da yemeğini yapıyor. 2017’ye kadar geldik, zorlu bir süreç yaşadık. Hem turizmde hem de ülkemizde zor günler geçirdik. Üyelerimizin adına 15 Temmuz’da Demokrasi Nöbeti’nde yemek ikram ettik. İnşallah 2018’de hem Avrupa hem de İskandinav pazarında güzel günler göreceğiz. Çünkü esnafımız zorda, borçla gün geçiriyor. İşbirliği içerisinde sizlere hizmet etmenin gayretindeyiz. Her zaman olduğu gibi yine bizlere bir telefonla ulaşabilirsiniz. Böyle güzel bir ailenin Başkanı olmaktan mutluluk duyuyorum. Biz büyük bir aileyiz, yönetimimle birlikte de bu ailenin mutluluğu için çalışacağız” diye konuştu.

İŞTE YENİ YÖNETİM

Değirmenci'nin Yönetim Kurulu Asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Hüseyin Değirmenci, Hüseyin Çinal, Latif Saygılı, Adil Bozkurt, Mehmet Özcan, Şükrü Kıllı, Hüseyin Uysal. Denetim Kurulu'nda ise Orhan Toksöz, Mehmet Özdemiray ve Hüseyin Ergündüz yer aldı.