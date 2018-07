Değirmenci'den Dim TV'ye önemli açıklamalar

Asiye ELİAÇIK

HER şey dahil sistemde yer alan fiyatların kaliteyi düşürdüğünü belirten Değirmenci, bunu defalarca dile getirdiklerini söyledi. Kendi bünyesinde bulunan işletmelerde bu tür olayların yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Değirmenci, Alanya Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri hijyen eğitimi sertifikası ile üyelerini uzaktan eğitimle bilgilendireceklerini ve sınava tabii tutup belge vereceklerini kaydetti.

'ALANYA TURİZMİNE ZARAR VERMEYELİM'

Olayın çok fazla büyütülerek Alanya turizmine zarar verilmememsi gerektiğinin altını çizen Değirmenci "Bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda biz özellikle her şey dahil sisteminin sorgulanması esnasında fiyatlardaki düşüklüğün ileriki dönemlerde kalitesizliği getireceğini defalarca söylemiştik. Ancak biz bu konuda çalışmalar yapmamıza rağmen gerekli tedbirleri aldıramadık. İnşallah önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili çalışmalar yapıp çözme gayretinde olacağız. Bununla ilgi bize bağlı pansiyon ve otellerimiz var. Şimdiye kadar kendi üyemiz olan bu işletmelerde herhangi bir olay olmaması bizim adımıza sevindirici bir durum. Yine bize bağlı olan kafeterya ve restoranlar var. Bunlar da gıda ile ilgili çalışan ve hizmet üreten işletmeler. Bu işletmelerimizde de biz gerekli denetim ve uyarıları yapıyoruz. En azından ben şahsım adına yeni açılan işletmeleri tek tek gezip işletmelerindeki eksikleri göstererek gerekli denetimleri yapıyoruz. Bununla ilgili belediyemiz ve tarım gıda müdürlüğümüz ile beraber gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

'DENETİMLERİ ARTIRMALIYIZ'

Son dönemlerde lokanta esnafı dışında çay ocaklarında, evlerde merdiven altı olarak yemekler yapıldığını söyleyen Değirmenci, "Bunlarla ilgili tedbir almamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu konuda da ilçe tarım müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde çalışmalar yapıyoruz. İyi bir çalışma yakaladık fakat yeterli olduğumuzu düşünmüyorum. Önümüzdeki süreçte bu tür olayların yaşanmaması için bütün bu tip işletmelerin daha çok denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilindiği gibi yiyecek içecek meselesi bir ustalık işidir. Ustalık belgesi olan ve bizim koyduğumuz hijyen şartlarına uyan ve 60 metrekare üzerindeki işletmelere verilen, ruhsatı olan iş yerlerinin yapması gereken bir meslek. Bununla ilgili de belediyemizle ve gıda tarım müdürlüğümüz ile ortak çalışmalara devam edeceğiz. Ayrıca her şey dahil ile ilgili geçmiş dönemlerde uyarılarımız yaparken özellikle fiyat konusuna da dikkat çekmiştik. Bugünkü şartlarda 15 ile 20 Euro arasında anlaşmalar yapılmakta. Geçmiş dönemlerde daha yüksekti, yaşanan talihsiz olayların ardından düşürüldü ve hala düşürülmeye devam ediyor. Fiyatların güncellenmesi gerekiyor. Bu fiyatlarla yani TL bazında bakıldığında 80 ile 100 TL arasında her şey dahil hizmet verme imkanımız yok. Bu yüzden bu sistemi sorgularken bunların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Alanya’da bu tarz olayların yaşanmamasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 22:02