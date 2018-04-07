Define avcıları kazdıkları çukurun içinde gözaltına alındı

İncelemeler sırasında ormanlık alandan gelen jeneratör sesini duyan ekipler sesin geldiği noktaya doğru ilerlemeye başladı. 500 metre sonra 3 kişinin kazma, kürek ve beton kırıcı ile birlikte çukur kazdığını gören ekipler şüphelileri kazdıkları çukurun içinde gözaltına aldı.

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