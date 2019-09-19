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Define arayan şahıs, 100 yaşındaki 43 ağacı kesti

Define arayan A.D., kazdığı 5 buçuk metre derinliğindeki çukurda yakalandı

GÜNCEL 19.09.2019, 17:33 19.09.2019, 17:35
Define arayan şahıs, 100 yaşındaki 43 ağacı kesti
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DENİZLİ'NİN Çal ilçesinde birinci derecedeki sit alanında define bulmak için yaklaşık 100 yaşındaki 43 ağacı kestiği iddia edilen şahıs, 5 buçuk metrelik çukurda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 

Olay, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesi Yokuşdibi mevkinde meydana geldi. Bölgede devriye gezen ve gördüğü kesilmiş ağaç gövdelerinden şüphelenen Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma başlattı. Bölgeyi inceleyen ekipler, şüphelendikleri A.D. isimli bir şahsı, define bulmak için kazdığı 5 buçuk metre derinliğindeki çukurda yakaladı. Yapılan incelemelerde şüpheli kişinin define bulmak için yaklaşık 100 yaşında olan 43 ağacı kestiği ortaya çıktı. Ardından A.D.'nin evinde arama yapan ekipler, motorlu testere, ruhsatsız silah ve evin önünde istiflemiş  20 ton odun buldu. 

Gözaltına alınan A.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. 

#define
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