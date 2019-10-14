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DEAŞ'lıların serbest bırakıldığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, PKK/ YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

GÜNCEL 14.10.2019, 17:17
DEAŞ'lıların serbest bırakıldığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı
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GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK tarafından sürdürülen harekâtta büyük darbe yiyen PKK/YPG'li teröristlerin, içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Varılan mutabakat kapsamında Türkiye’nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi. Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken, yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG’li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG’li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ’lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı.

#DEAŞ
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