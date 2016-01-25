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Davraz'da stres attılar

CHP'li Yeşildal, Sirkeli ve Şahin, Isparta Davraz'daki kayak merkezine giderek keyifli bir gün geçirdiler

Davraz'da stres attılar

CHP'li Yeşildal, Sirkeli ve Şahin, Isparta Davraz'daki kayak merkezine giderek keyifli bir gün geçirdiler

25 Ocak 2016 Pazartesi 00:29
Davraz'da stres attılar
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Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nın 4 Aralık'ta yapılan ilçe kongresi öncesi CHP İlçe Başkanı olan Şengül Yeşildal, Kadın Kolları Başkanı olan Zuhal Sirkeli ve Gençlik Kolları Başkanı olan Ömer Şahin, yoğun geçen siyaset günlerinin stresini Davraz gezisiyle attı. Isparta'nın ünlü kayak merkezi Davraz'a bir grup arkadaşlarıyla giden Yeşildal, Sirkeli ve Şahin, kar topu oynayıp kayak yaptılar. Zuhal Sirkeli, "Davraz gezimiz çok güzel geçti. Hep birlikte güldük, eğlendik, güzel bir gün geçirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde bir başka güzel ve eğlenceli bir gezide buluşmak dileğiyle" derken, Şengül Yeşildal, "Çok eğlendik, çok güldük. Allah'ım gülmelerden ayırmasın. Emeği geçen başta Zuhal Sirkeli'ye, Dimtur'a ve katılan arkadaşlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:59
Anahtar Kelimeler:
Davrazömer şahinZuhal SirkeliŞengül YeşildalCHP
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