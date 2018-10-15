Daşdelen’e tebrik ziyareti

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Başkan Yardımcısı Ferit Yücel Ergün ve ALBİMO Mobilya sahibi Bilal Gömeç’le birlikte Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu. Bir dönem Ak Parti Gençlik Kolları’nda aktif görev üstlenen ve geçen ay Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘Özel Danışmanı’ olarak Dışişleri Bakanlığı’nda mesaiye başlayan Gökay Daşdelen’i ziyaret eden Toklu, Daşdelen’e başarılar diledi. Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı olduğu dönemde birlikte, omuz omuza mesai yaptığı Daşdelen’in böylesine önemli bir göreve getirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Toklu, “Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun danışmanı olarak görevlendirilen Gökay Daşdelen kardeşimizi ziyaret ettik. Yeni görevinde başarılar dilerim. Rabbim mahcup etmesin” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 16:52