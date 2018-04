'Darı Düzeni' devam ediyor

KOOPERATİFİN genel kuruluna Göller Bölgesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Ahmet Tural, CHP İlçe Başkanı Ali Takavut, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Alanya Mobilyacılar Odası ve Alanya Sanayi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Alataş, Alanya Çevresi Esnaf Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Akkaya, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ile kooperatifin üyeleri katıldı.

'YILMAK YOK YOLA DEVAM'

'Alanya olarak 5 delegemiz var sonuna kadar arkanızdayız. Hiçbir makam, hiçbir koltuk, hiçbir şey istemiyoruz bunu da kamuoyunun önünde ilan ve beyan ediyorum. Bana çok tebrikler geldi o koltuk sayesinde, belediye başkanlığı geldi, hepsi geldi. Bölge de geldi benim bir koltuk merakım yok. Şu esnafın verdiği koltuğu, tekrar görev verirlerse, idare edebilirsem bana ne mutlu, kim ne derse desin yola devam. O insanlar dün vardı, bugün de var yarın da olacak. Onlar olmazsa zaten iyiyi bilemeyiz. İyi olmazsa zaten kötüyü bilemeyiz. O zaman herşey güllük gülistanlık olurdu cenneti de göremezdik, cehennemi de göremezdik. Kafayı yormak yok. Biz önümüze bakacağız. Allah izin verdiği müddetçe, Allah yolumuzu ve herkesin yolunu açık etsin, yılmak yok yola devam. Arkadaşlar ne dedi, başkanım sen ne istersen o olsun bitti bu kadar basit. Demek ki kendimi sevdirdim.'

'YAPTIRAMAZSAK DÖRT (4) SENE DAHA BEKLERİZ'

'Kamyoncu arkadaşlarımızın tonaj sorunu var. Akaryakıt pahalı, mecburiyet karşılığında tonajı biraz fazla atıyor. Bazen kurtuluyor bazen ceza yiyor. Şoförler Odası başkanımızdan da bir dileğim var. Akaryakıt meselesini her genel kurul da söyledim. Bu konuyu birçok yerde dile getirdim, bazı yerlerde eleştirilerde aldım ama esnaf için her türlü herkes eleştiri yapabilir. Bana diyorlar ki sen esnafın işine fazla karışma, benim işim esnafın işine karışmak, esnafı korumak ve kollamaktır. Alanya'ya yakışır, kamyoncu esnafına yakışır bir garaj, tahmin ediyorum Ali başkanım bir toplantıda bu konuyu dile getirdi. Bir garaj içerisinde, kamyoncunun oturabileceği bir bina, seçim yaklaştı, bu seçim arefesinde bu konuyu dile getirip yaptırdık, yaptırdık, yaptıramazsak dört (4) sene daha bekleriz. Kavgayı bırakın. Hep beraber, hizmet lazım, esnaf cayır cayır yanıyor. Hiç biriniz senetleri ödeyemiyorsunuz. Birbirimize destek çıkmak mecburiyetindeyiz. Bize saygı ve sevgi lazım.'

'ESNAFLARIMIZ HER TÜRLÜ HİZMETE LAYIKTIR'

'Biliyorsunuz bizim bir ölüm garanti fonumuz var. Her yıl biz onu sizin huzurunuza çıkarıyoruz. Biz bunu yıllar önce kurmuştuk. Herhangi bir para kesmiyoruz. Verilen kredinin karşılığında belli bir sigorta bazına alaraktan para kesiyoruz. Bu yıl da iki tane üyemiz vefat etti, faaliyet raporumuzda var. Bu arkadaşlarımızın her ikisininde yüz küsür, bu borçlarını kooperatif olaraktan halk bankasına ödeyerek kredi borçlarını kapattık. Bu fonu hazırladık ve sizlerin huzuruna getirdik ve onayınıza sunuyoruz. Onay verip vermemek sizin elinizde, onay verirseniz biz, bizden başkasına oy verirseniz onlar bu fonu devam ettirir. Bölgelerde ki esnaflarımız her türlü hizmete layıktır.'