'Darbe yıllarında Alanya' bu akşam Dim TV'de 

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 50 yılında yaşanan olaylar ve bu sürece damga vuran insanları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.00'da yayınlanan Alanyaca, 15. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam şu soruların yanıtları verilecek:

- Bugün Alanya ekonomisinin lokomotifi olan turizmin temelleri nasıl atıldı? 37 yıl önce Alanya halkının turizme bakış açısı nasıldı?

- Alanya, 12 Eylül askeri darbesinin ardından neler

yaşadı? Sokağa çıkma yasağı Alanya'da nasıl uygulandı?

- 6 Aralık 1982'de ihtilal hükümeti tarafından Alanya

Belediye Başkanı olarak atanan emekli Kurmay Albay

Sıtkı Ulu kimdi? Nasıl bir kişiliğe sahipti?

- 25 Mayıs 1983'te Cumhurbaşkanı Kenan Evren, daha sonra kurşuna dizilerek öldürülecek olan hangi devlet

başkanıyla Alanya'ya gelmişti? Alanya'da Kenan Evren

nasıl karşılandı? Alanya'da neler yaptı?

- 36 yıl önce turizmde emekleyen Alanya'nın tam 30 köyü nasıl ortaçağ hayatı yaşıyordu?

Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca, bu akşam saat 19.00'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşetpanelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.