Dansta 'engel' kaldırdılar

Alanya Sosyal ve Kültürel Proje Oluşturma ve Yürütme Merkezi ile Gaksa Üniversitesi (GAKSA) tarafından organize edilen ‘Farklı Bedenlerle Dans’ adlı etkinlik AKM'de gerçekleştirildi

ALANYA Sosyal ve Kültürel Proje Oluşturma ve Yürütme Merkezi ve Gaksa Üniversitesi ( GAKSA) işbirliği ile organize edilen ‘Farklı Bedenlerle Dans’ adlı etkinlik, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliğe Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı (ALTSO) Mehmet Şahin, Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Çetinkaya, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Çevre Koruma Ve Dayanışma Derneği (ALKOD) Başkanı Ömer Göker, vatandaşlar ve engelliler katıldı. Etkinlikte engelliler müzik eşliğinde dans gösterileri sundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.