Dans ederken başını zemine çarpan dansçı kurtarılamadı

OLAY, yaklaşık bir ay önce Serik'in Belek Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelde animatörlük yapan Zımbabwe vatandaşı Lewis Chioğurei, dans ederken takla atmaya çalıştığı sırada başını sert zemine çarptı. Fenalaşan Lewis Chioğurei, otel görevlileri tarafından çağrılan ambulans ile Antalya'da özel bir hastaneye getirildi. Burada tedavisi süren Chıoğurei, dün yaşamını yitirdi. Lewis Chioğurei'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Lewis Chioğurei'un cenazesi ülkesine gönderilecek.