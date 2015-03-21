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Danimarka'nın gözü GZP'de

İki yıl önce Danimarka'da iflas eden Türkiet Experten'den sonra Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na (GZP) iniş yapamayan Danimarkalılar, 29 Mart'tan itibaren yeniden GZP'ye inmeye başlayacak

Danimarka'nın gözü GZP'de

İki yıl önce Danimarka'da iflas eden Türkiet Experten'den sonra Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na (GZP) iniş yapamayan Danimarkalılar, 29 Mart'tan itibaren yeniden GZP'ye inmeye başlayacak

21 Mart 2015 Cumartesi 12:06
Danimarka'nın gözü GZP'de
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Yasin ARAZ
GÜN geçtikçe artan ivmesiyle dikkati çeken Alanya-Gazipaşa Havalimanı (GZP), birçok pazardan turisti ağırlıyor. Ancak kapasitesi dolayısıyla birçok uçak firması Alanya-Gazipaşa Havaalanı'na iniş yapmıyordu. Danimarka'dan Türkiye'ye turist getiren Türkiet Experten'in iki yıl önce iflas etmesiyle birlikte Danimarka'dan Gazipaşa'ya iniş yapan firma da kalmaması nedeniyle sıkıntılar yaşanıyordu. Sezonun kötü görüntüsü nedeniyle düşüşteki pazarların kazanılması fikrini savunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı ve Asistan Turistik Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu, yaklaşık 3 aydır Danimarkalı tur operatörü Suncharter ile Gazipaşa'ya iniş yapmaları için görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sonucunda sevindirici haber dün geldi. Danimarka'nın büyük tur operatörleri arasında gösterilen Suncharter, hem ilk defa Alanya'ya turist getirmeyi hem de Alanya-Gazipaşa Havaalanı'na iniş yapmayı kabul etti.
İLK UÇUŞ 29 MART'TA BAŞLIYOR
Asistan Turistik ve Suncharter firmaları arasında yapılan anlaşma sonrası Suncharter firması yine Danimarkalı havayolu firması Jettime ile Alanya-Gazipaşa Havaalanı'na turist getirecek. 29 Mart'ta ilk charter uçağı 148 yolcusu ile Gazipaşa'ya iniş yapacak ve haftada 1 defa yapılacak uçuşlar 11 Ekim'e kadar devam edecek. Anlaşma için Alanya'ya gelen Suncharter Ürün Müdürü Ole Kragelund Jürgensen, Yeni Alanya Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Jürgensen, "Bu yıl ilk defa Danimarka'nın kuzeyindeki bölgeden Alanya'ya geleceğiz ve belirli tur organizasyonları yapacağız. Danimarka'ya Alanya'yı daha fazla tanıtmak istiyoruz" dedi.
'TUR YAPAN TEK OPERATÖRÜZ'
Alanya'nın Danimarka pazarında yükselişte olduğunu dile getiren Ole Kragelun Jürgensen, "Danimarka'da Alanya'nın durumu giderek yükseliyor. Alanya'nın gerek iklim şartları gerekse konumundan dolayı turizm açısından bir artış var ve bundan sonra da bu artış sürecektir. Gazipaşa'nın daha aktif olması ile artış bundan sonra da sürecektir, çünkü daha önce Danimarka'dan gelen uçaklar Antalya'ya iniyordu. Orada da hava şartları ve uzaklık insanların tercihlerini etkiliyordu. Şimdi Alanya'da böyle bir imkanın oluşması ve oraya inebilecek olmamız Alanya'daki pazar payımızı artıracaktır" ifadelerini kullandı. Jürgensen, bu yıl Alanya'ya 5 bin civarı turist indirmeyi hedeflediklerini ve gelecekte sayının daha da artacağını sözlerine ekledi. Jürgensen, "Alanya'nın havalimanı olmasından dolayı taleplerde bir yükseliş olacak. Uçuşlarımız 29 Mart'ta başlayacak ve 11 Ekim'de sona erecek. Alanya'ya sefer düzenleyen tek tur operatörü de Suncharter olacak. Gelecek kişi sayısı olarak ise tahminimiz 4-5 bin civarında olacak” diye konuştu.
'UMARIM BU SAYI ARTAR'
Danimarka'dan Alanya'ya turist getirmek için  yaklaşık 3 aydır yaptığı çalışma yapan Asistan Turistik Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu ise Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nı her zaman desteklemeye çalıştıklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, "Türkiet Experten'in iflası sonrası oluşan açığı nasıl kapatabiliriz diye düşünüyorduk. Suncharter ile anlaşma yaparak Alanya'ya gelme konusunda ikna ettik, umarım gelecekte sayı daha da artacak" dedi.
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Son Güncelleme: 21.03.2015 11:13
Anahtar Kelimeler:
GzpDanimarkaAlanya-Gazipaşa HavalimanıTürkiet ExpertenDanimarkanın Gözü GZPde
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