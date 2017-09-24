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Damla Koşar ödülünü son anda alabildi

'Uluslararası Müzik Yarışması'nda birinci olan 18 yaşındaki Damla Koşar, ödülün almak için Viyana'ya gitmek istediğinde pasaport sorununa takıldı. Kültür Bakanlığı'nın devreye girmesiyle sorunu aşan Koşar, ödülüne son anda ulaşmış oldu

Damla Koşar ödülünü son anda alabildi

'Uluslararası Müzik Yarışması'nda birinci olan 18 yaşındaki Damla Koşar, ödülün almak için Viyana'ya gitmek istediğinde pasaport sorununa takıldı. Kültür Bakanlığı'nın devreye girmesiyle sorunu aşan Koşar, ödülüne son anda ulaşmış oldu

24 Eylül 2017 Pazar 14:39
Damla Koşar ödülünü son anda alabildi
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İSTANBUL Üniversitesi Devlet Konservatuarı 12’nci sınıf öğrencisi Damla Koşar, 12 Ağustos’ta yapılan The International Music Competition ‘Vienna’ Grand Prize Virtuoso 2017 yarışmasına, gönderdiği video ile katıldı.

‘Chopin Nocturne Op. 27 No.1 ve Adnan Saygun Etude Op. 38 No.1’ adlı eserleri seslendiren Damla Koşar, büyük bir başarıya imza atıp birinci oldu. Aynı yarışmada Hacettepe üniversitesi Devlet Konservatuarı 10’ncı sınıf öğrencisi Meral Gülgün Ünal da birinci oldu.

PASAPORT SORUNUYLA UĞRAŞTI

Kazandığı başarı, kendisine gönderilen yazı ile bildirilen Damla Koşar,  Viyana’nın ünlü salonu Musikverein Vienna’da yapılacak ödül törenine davet edildi. Burada canlı performansının ardından ödülünü almayı planlayan Damla’nın önüne Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki izin sorunu ve ‘Gri pasaport’ olarak da bilinen ‘Hizmet Pasaportu’, süresinin bitimi nedeniyle yenisinin verilememesi sorunu çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un telefonla arayarak kutladığı Damla Koşar, özlemi olan ödül törenine, Bakan Kurtulmuş’un devreye girmesi ve var olan hizmet pasaportunun süresinin uzatılmasıyla katılabildi.

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ÖĞLEDEN SONRA PROVA AKŞAM PERFORMANS

Dün sabah İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Avusturya’ya uçan ve öğleden sonra prova yapma olanağı bulan Damla Koşar,  akşam ise Viyana Musikverein’ın konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde verdikleri kısa bir dinleti ardından paylaştıkları binicilik ödülünü Meral Gülgün Ünal ile jüriden aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Koşar
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