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Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlilik töreninde damat, nikah memurunun sorusuna "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince çift dünya evine giremedi

Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlilik töreninde damat, nikah memurunun sorusuna "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince çift dünya evine giremedi

21 Nisan 2018 Cumartesi 19:50
Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi
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TURGUTLU Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçeri  nikah masasına oturdu.

Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice Koşman'ı eş olarak kabul ediyor  musunuz" sorusuna, damat Dinçeri, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah  memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı  kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı.

Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis  ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ManisaTurgutluNikahIptal
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