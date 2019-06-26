Dahaoğlu müjdeyi verdi! '‘Turizmde her şey çok güzel olacak’

İSTANBUL seçimlerinin yenilenmesi Alanya ekonomisinin lokomotifi turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemişti. Sektör temsilcileri kararın Avrupa’da endişe yarattığını ve rezervasyonların yüzde 80 oranında düştüğünü ifade etmişlerdi. Seçim süreci 23 Haziran itibariyle sona erdi ve Ekrem İmamoğlu 806 binlik bir farkla sandıklardan 1’inci çıktı. Peki, Avrupa seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi? Turizm sektörü seçim sonuçlarına nasıl bir tepki verdi? Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 10:56