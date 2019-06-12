Daha temiz bir Alanya için sokak ve bulvarlar temizleniyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Temizlik ekipleri, sorumluluk alanı içinde bulunan bulvar, cadde, kaldırım, park ve yürüyüş yollarında hem gündüz hem gece temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Büyük ve küçük süpürge araçları geceden başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar Alanya merkezinde, gündüz ise Mahmutlar, Konaklı, Payallar ve Türkler mahallelerinde çalışıyor. Diğer yandan personeller de 06.30 ile 15.30, 16.00 ile 24.00 saatleri arasında iki vardiya çalışarak çalışma yapıyor. Alanya merkez ve dışındaki mahallelerde bulunan hayvan barınak, mama kapları ve tuvaletleri de düzenli olarak yıkanıyor ve genel temizlik çalışması yapılıyor. Sokak hayvanları için de kaplarına yiyecek ve su konuluyor. Havaların iyice ısınması ve nem oranının da artmasıyla hayvan barınak ve kapları sık aralıklarla temizleniyor. Yiyecek ve su ihtiyaçları için sürekli kontroller yapılıyor.



