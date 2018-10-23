Daha öncekileri unutun! Türk televizyonları böyle itiraf görmedi

Beyaz TV'de yayınlanan programa bağlanan kadın izleyicinin "Kocam, beni aldattığı çocukluk aşkını en yakın arkadaşıyla evlendirmeye çalışıyor" şeklindeki itirafı sunucuları şaşkına uğrattı

Daha öncekileri unutun! Türk televizyonları böyle itiraf görmedi
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BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan kadın izleyicinin itirafları hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

14 yıldır evli olduğunu belirten kadın izleyici, "Eşim, 2-3 senedir beni aldatıyor. Çocukluk aşkıyla birlikte... Ona yakın olabilmek için o kızla, en yakın arkadaşını yakınlaştırıyor. Sırf onu daha rahat görebilmek için. Ne yapsam yaranamıyorum. Makyaj yapınca bana 'maymun gibi oldun' diyor" şeklinde konuştu.

SUNUCULAR ŞAŞKINA UĞRADI
İsmini vermek istemeyen kadın izleyicinin itirafları program sunucularını dehşete düşürdü.

HER PROGRAM AYRI BİR İTİRAF
Başarılı sunucu Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen program, yayına bağlanan izleyicilerin birbirinden ilginç itiraflarıyla gündeme geliyor. Programı takip eden bazı izleyiciler, olayların kurgu olduğunu öne sürüyor.

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