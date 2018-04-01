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Dağdan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü

Amasya'da dağdan kopan büyük kaya parçaları daha önce boşaltılan evlerin üzerine düştü

Dağdan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü

Amasya'da dağdan kopan büyük kaya parçaları daha önce boşaltılan evlerin üzerine düştü

01 Nisan 2018 Pazar 13:40
Dağdan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü
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AMASYA  Dere Mahallesi'nde, Zincirli Tepesi'nden kopan büyük kaya parçaları  evlerin üzerine ve yola düştü. Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi  Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede çalışma başlattı.

 AFAD İl Müdürü Sinan Bulut, ölgedeki evlerin büyük  bölümünün risk nedeniyle boşaltıldığını söyledi. Bu denli büyüklükte kayaların düşüp, kimseye zarar gelmemesinin  sevindirici olduğunu ifade eden Bulut, "Düşen kaya blokları çok büyük bloklar.  Çok büyük çaplı bir heyelan oldu bu. Ölümüz, yaralımız olmadığı için çok  sevinçliyiz. Şu anda burası afete maruz bölge, ikamete yasak bölge. Biz burada  yaşayan 84 tane hak sahibi için konut yaptık, yeni evleri aralık ayında teslim  edildi. Buradaki evler boşaltıldı. Yaralı yok. Mevcut evleri de buraya bir daha  gelmemeleri için yıktırıyoruz. En son evi 15 gün önce boşalttık. O evin üstünden  çok büyük bir kaya parçası geçti, ev yıkıldı. Çok büyük bir iş yaptığımızı  gururla söyleyebilirim." diye konuştu.

 AFAD'ın uyarısına rağmen mahalleyi terk etmeyen hane sahiplerinden  Ayten Bulut ise kırk senedir aynı mahallede yaşadığını belirtti.  Daha önce de dağdan kaya parçalarının koptuğunu dile getiren Bulut,  "Bu sefer çok korktuk. Gece hiçbir şey yoktu birden bire aniden toprak kayarak  büyük bir gürültü oluştu. Gece dışarı çıktık ki kayaların yuvarlandığını gördük,  çok korktuk. Kırk senedir burada oturuyoruz. Arada bir böyle oluyor ama hiç bu  kadar büyük olmamıştı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AfadAmasyaKaya
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