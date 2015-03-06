Dağdan döndü evleniyor

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu New York ziyareti sırasında uçakta gazetecilere çözüm süreciyle ilgili açıklamalarda bulunurken, ilginç bir bilgi de verdi. Davutoğlu, “Diyarbakırlı anne dağdan inen çocuğunu evlendiriyor, düğününe beni de davet etti. Bu düğüne katılmayı isterdim. Ne zaman dağda öleceği belli olmayan bir çocuk dağdan indi ve bir düğle evleniyor” dedi.

AİLESİ EYLEM YAPTI

Davutoğlu’nun sözünü ettiği gencin hikayesine Vatan ulaştı. 29 yaşındaki Ramazan Toy, geçtiğimiz yıl ocak ayında örgüte katıldı. Ardından Kobane’ye geçti ve YPG saflarında savaştı. Bu sırada ailesi ise oğullarının gelmesi için Diyarbakır’daki çadırda eylemlere katıldı. Hatta anne Güleser Toy, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde yaptığı toplantıya da katıldı.

Ramazan Toy örgüte katıldıktan sonra 7 ay boyunca Kobani’de kaldı. Kobani’de girdiği bir çatışma sırasında yaralanınca tedavi için Şanlıurfa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yetkililere haber verilmesinden sonra Ramazan Toy ailesine kavuştu. 29 yaşındaki Ramazan iki hafta sonra teyzesinin kızı 21 yaşındaki Cemile Kürkçü ile Siverek’te dünya evine girecek.

İŞ BEKLİYOR

Ramazan Toy’un babası Abdurrahman Toy, çözüm sürecinde böyle gelişmelerin mutluluk verici olduğunu ifade ederken oğlunun evlenip mutlu olacağını söyledi. Ramazan’ın ağabeyi Selamet Toy ise şöyle konuştu: “Kardeşim için çok üzüldük. Çalmadığımız kapı kalmadı. Şükürler olsun ki şimdi yanımızda. Basına açıklama yapmaktan korkuyor. 21 yaşındaki teyzemizin kızı ile iki hafta sonra evlenecek. Daha önceden bizimle birlikte inşaat işlerinde çalışıyordu. Şimdi bir iş yapmıyor. Yetkililerden bir iş istiyor. Evlendikten sonra eşi ile birlikte Siverek’te oturacaklar.”

ANNE: BARIŞİ İSTİYORUM

Uzun süre oğlunu arayan Güleser Toy, sonuç alamayınca çocuğu dağa kaçırılan diğer aileler ile birlikte Diyarbakır’da oturma eylemi yapmıştı. Gülseren Toy, “Öldü mü kaldı mı, kandırmışlar mı hiçbir şey bilmiyorum. Çocuğumu geri istiyorum, barış istiyorum. Allah rızası için kimin elinden ne geliyorsa yapsın. Lütfen bu çıkışımızı da kimse çözüm sürecine zarar verebilecek malzemeye dönüştürmesin” demişti.

İLÇE BAŞKANI DEVREDE

Ramazan Toy’un hastanede tedavisi gerçekleştikten sonra ailesine teslim edilmesinde büyük rol oynayan Ak Parti Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik aile ile sık sık görüştüklerini söyledi. Çelik, şöyle devam etti: “Ramazan’ın ailesi ile daha önceden tanışıyorduk. Araya girerek onu ailesine kavuşturduk. Ramazan tekrar göz önünde olmaktan çok korkuyor. Bu korkusunun en büyük sebebi ise PKK tarafından tekrar sıkıştırılmak. Ancak biz aile ile oturup çözüm sürecinde artık böyle olayların yaşanmayacağını konuştuk. Onlar da bizi anlayışla karşıladılar. Çocuğun psikolojisi yeni yeni düzelmeye başlamış. Evlenmeden önce bana bir iş bulmak istediğini söyledi. Biz de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ise aile düğüne davet etti. Daveti ise 2 hafta önce aileyi ziyaret eden Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu kanalıyla gerçekleştirdiler.”



