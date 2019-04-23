Dağa gidip kurt gibi uluyan Enginyurt'tan eleştirilere çok sert sözler!

TANRI Dağları'nda "En büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek uluyan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisini eleştirenlere sosyal medya üzerinden çok sert sözlerle tepki gösterdi.

"BOZKURT GİBİ ULUDUM DİYE SOYSUZ KÖPEKLER RAHATSIZ OLMUŞ..."

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tanrı Dağı'nda uluduğu video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Enginyurt, sosyal medyada kendisini eleştirenlere ise şu sözlerle yanıt verdi;

"Tanrı dağlarında, BOZKURT gibi uludum diye SOYSUZ KÖPEKLER rahatsız olmuşlar.

BOZKURT olmak asalet ister,Onurlu olmayı gerektirir.

Köpek olanlar sadece hakaret eder. Soyu bozuk kansızlar! Bizden hırsız,Vatan haini,ursuz olmaz. Bizden BOZKURT OLUR.

Dönersek,GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN"

İşte Enginyurt'un Twitter'daki o paylaşımı;

Tanrı Dağları'nda Çıkıp Kurt Gibi Uluyan Cemal Enginyurt'tan Eleştirilere Sert Sözler: Soysuz Köpekler

KURT GİBİ ULUYUP SOSYAL MEDYADA VİDEO YAYINLADI

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla çok konuşuldu. Engünyurt, Kırgızistan'daki Tanrı Dağları'na giderek kurt gibi uludu.

Enginyurt, uluduğu videosunda "Türk milliyetçisi olarak, bir Türkçü olarak, Tanrı Dağı'ndan bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak, benim için en büyük ahdi. Ahdimi gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.