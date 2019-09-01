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D-400'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı

Antalya’da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

GÜNCEL 01.09.2019, 22:12 Enes Subaşı
D-400'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı
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KAZA, bugün saat 20.00 sıralarında Antalya-Manavgat D400 karayolu Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları henüz belirlenemeyen Antalya'dan Manavgat istikametine gitmekte olan şehirler arası otobüs ile kara yoluna çıkmakta olan tur otobüsü çarpıştı. Kazada her iki otobüste de yaralıların bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar Manavgat'ta hastanelere sevk edildi.

#yolcu otobüsü #tur otobüsün
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