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ÇYDD'den Alanya'da annelere özel kermes

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Şubesi, 13 Mayıs tarihinde kutlanacak Anneler Günü öncesi bir kahvaltı etkinliği düzenledi

ÇYDD'den Alanya'da annelere özel kermes

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Şubesi, 13 Mayıs tarihinde kutlanacak Anneler Günü öncesi bir kahvaltı etkinliği düzenledi

06 Mayıs 2018 Pazar 23:40
ÇYDD'den Alanya'da annelere özel kermes
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Yasin ARAZ

KIR Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen etkinliğe ilgi büyük oldu. Yurtta kalan öğrencilerin hazırladığı yiyecekler, yine öğrencilerin sunumuyla katılımcılara ikram edildi. Organizasyonun gelirlerinin de yurtta kalan öğrencilere destek amaçlı kullanılacağını ifade eden ÇYDD Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan, "Anneler Günü için bu kermesi düzenledik ve bu dönemin son etkinliğini gerçekleştirdik. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Gelecek dönem yeni etkinliklerde yine birlikte olacağız. Burada öğrencilerimiz ücretsiz kalıyor, üniversiteye giden ve burs alan öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizin giderlerini karşılamak amaçlı bu tür etkinlikler düzenliyoruz" dedi.
 

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