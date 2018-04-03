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ÇYDD bahar kermesi başladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Şubesi, bahar kermesine başladı. Prestij Caddesi’nde bulunan Nüfus Müdürlüğü yakınındaki Hacı Memişler Camisi’nin önünde düzenlenen kermesin gelirleri, Alanya Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu’nun giderleri ve burslar başta olmak üzere, öğrencilere destek olmak için kullanılacak

ÇYDD bahar kermesi başladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Şubesi, bahar kermesine başladı. Prestij Caddesi’nde bulunan Nüfus Müdürlüğü yakınındaki Hacı Memişler Camisi’nin önünde düzenlenen kermesin gelirleri, Alanya Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu’nun giderleri ve burslar başta olmak üzere, öğrencilere destek olmak için kullanılacak

03 Nisan 2018 Salı 14:36
ÇYDD bahar kermesi başladı
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YILDA iki kez kermes düzenleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi, Prestij Caddesi’nde bulunan Nüfus Müdürlüğü yakınındaki Hacı Memişler Camisi’nin önünde bahar kermesine başladı. 6 Nisan’a kadar sürecek olan kermeste yiyecek-içecek, hediyelik, kitap gibi pek çok türde ürün satılıyor. İlk günden yoğun bir katılıma sahne olan kermesle ilgili konuşan Şube Başkanı Nilgün Özcan, "El işleri, yiyecek, aksesuar, kitap ve daha birçok ürünlerin bulunduğu bahar kermesimiz 6 Nisan’a kadar sürecek. Kır Çiçekleri Kız Yurdu ve Perihan-Feridun Özdeş Eğitim Evi’miz var. Bursiyerimiz olan 100 üniversite öğrencimiz ve yine burs verdiğimiz lise öğrencilerimiz var. Kermeslerden elde ettiğimiz geliri buralarda kullanıyoruz.” dedi. “Halkımızın da desteği ile güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz." diyen Özcan, tüm Alanya’yı kermese katılmaya davet etti.

‘ÇYDD ÇOK ÖZEL BİR DERNEK’
Yeni Alanya Gazetesi’nin köşe yazarlarından İsmail Haboğlu da kermese destek verenler arasındaydı. Odun parçalarını kullanarak yaptığı çiçek tanzimleriyle kermesteki yerini alan Haboğlu, “Arkadaşlarım, ‘Sanat eserlerini böyle bir kermeste değerlendirmek ister misin?’ diye sordular, ben de büyük bir mutlulukla kabul ettim. İlk kez böyle bir etkinliğe katılıyorum. Bunlar, denizin karaya vurduğu ve ormandan topladıklarımdan yaptığım ürünler. ÇYDD çok özel ve hepimizin karınca kararınca katkıda bulunması gereken bir dernek. Burada bulunmak benim için bir onurdur.” ifadelerini kullandı.

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Çağdaş Yaşamı DesteklemeçyddBahar KermesiNüfus Müdürlüğü
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