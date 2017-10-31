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ÇYDD Alanya Başkanı Özcan'dan önemli açıklama

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya şubesi, sonbahar kermesine başladı. Prestij Caddesi’nde bulunan Nüfus Müdürlüğü yakınındaki Hacı Memişler Camisi’nin bahçesinde düzenlenen kermesin gelirleri, Alanya Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu’nun giderleri ve burslar başta olmak üzere, öğrencilere destek olmak için kullanılacak

ÇYDD Alanya Başkanı Özcan'dan önemli açıklama

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya şubesi, sonbahar kermesine başladı. Prestij Caddesi’nde bulunan Nüfus Müdürlüğü yakınındaki Hacı Memişler Camisi’nin bahçesinde düzenlenen kermesin gelirleri, Alanya Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu’nun giderleri ve burslar başta olmak üzere, öğrencilere destek olmak için kullanılacak

31 Ekim 2017 Salı 13:02
ÇYDD Alanya Başkanı Özcan'dan önemli açıklama
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KERMESLE ilgili görüşlerini aldığımız ÇYDD Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan: “İlk günümüzde, dostlarımızın yavaş yavaş gelmeye başladığını görüyoruz. Bütün Alanya’yı, bütün dostlarımızı yanımıza bekliyoruz.” diyerek Alanyalıları kermese davet etti.
KERMES GELİRLERİ BUNLAR İÇİN KULLANILACAK
Üç gün sürecek kermesin daha çok yiyecek ve hediyelik eşya üzerine olduğunu söyleyen Özcan, kermes gelirlerinin gideceği yerler konusunda da bilgi verdi. ÇYDD Alanya’nın geliştirdiği projeleri anımsatan Özcan, “Lise öğrencilerinin kaldığı Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu’muz var, Feridun-Perihan Özdeş Eğitim Evi’miz var, bu eğitim evimizde çocuk kulübümüz var, okul öncesi eğitime destek sınıfımız (3-6 yaş grubu) var. Bunlara ek olarak üniversite gençliğimiz var. Tabii ki bunların belli bir gideri var. Üyelerimiz ve gönül dostlarımız hep bir arada bunları karşılamak için çalışmalar yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.
BÜYÜKLERE YÖNELİK KURSLAR DA VAR
Desteklerinin yalnızca çocuk ve gençlerle sınırlı olmadığını söyleyen Özcan, “Büyüklere yönelik kurslarımız da var. Türk sanat müziği koromuz var. Yabancılara Türkçe kursumuz var, Türkçe öğrenmelerine yardım ediyoruz. Bu sene bununla birlikte ‘Yetişkinler için İngilizce’ kursu açacağız. Bunları eğitim evimizde yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
‘BİZİM DERDİMİZ…’
Bizim derdimiz; ülkesini seven, Atatürk ilkelerine bağlı, eğitimli bireyden eğitimli topluma ulaşmak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Senede iki kez büyük kermes yapıyoruz, ilki bu, sonbahar. İkincisi ise Mart sonu – Nisan başı gibi olarak ilkbahar kermesi.” dedi.

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Son Güncelleme: 31.10.2017 13:10
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Hacı Memişler CamisiPrestij CaddesiAlanya Kır Çiçekleri Kız Öğrenci YurduÇağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
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