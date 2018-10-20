CW Enerji, mikro çatı GES'i kurdu

ANTALYA OSB'de faaliyet gösteren CW Enerji, Döşemealtı ilçesinde bir müstakil evin çatısına güneş enerji santrali kurulumu gerçekleştirdi. 15.5 kilowatt-peak (kWp) gücündeki çatı tipi mikro GES projesinde, üretimi CW Enerji tarafından gerçekleştirilen son teknoloji 50 adet CW Enerji/CWT 310 - 60 PM model güneş paneli ve 1 adet invertör kullanıldı.

CW Enerji'nin yüklenici firma olarak, panel tedariki, mühendislik ve EPC (uygulama) gerçekleştirdiği GES projesi 6 günde tamamlandı. Projenin geçici kabulü 19 Ekim'de alınarak kullanıma hazır hale getirildi.

Kurulan GES'le yılda ortalama 8 evin elektriği yenilenebilir enerjiyle karşılanabilecek. Proje sayesinde yine yılda ortalama 11.63 ton karbondioksit, 35 kilogram kükürtdioksit, 13 kilogram azot gazı emisyonu azaltılabilecek. 15.5 kWp gücündeki güneş enerjisi santralinde günde ortalama 65,82 kWp, yılda ise ortalama 24.025 kWp gücünde elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor. Santralde üretilen her bir kWp ihtiyaç fazlası enerji dağıtım şirketine satılarak ek gelir elde edilebilecek.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ Genel Müdürü Volkan Yılmaz, 10 kWe dahil ve altında güçteki çatı tipi güneş enerji sistemlerinin hayata geçirilmesine ilişkin prosedürün sadeleştirilmesi kurulumun kolaylaştırılması ve başvuru sürecinin hızlandırılmasının güneş enerji sektörü için sevindirici olduğunu belirtti.

Başvuruya kolaylık getirildiğini, evden taşınmak söz konusu olduğunda çatı santralinin evin yeni sahibine ya da kiracıya devredilebildiğini vurgulayan Yılmaz, "Elektrik üretmek isteyen vatandaş, başvurusunu dağıtım şirketinin merkez ya da taşra birimine yapabilecek. Dağıtım şirketleri başvuruları aylık olarak alacak ve bir sonraki ayın 20'sine kadar sonuçlandıracak. Projesi onaylanan vatandaş elektrik üretmeye başlayabilecek ve ürettiği elektrikten kendisine fazla geleni mevcut şebeke üzerinden dağıtım şirketine satabilecek" diye konuştu.

Çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneş gibi sınırsız ve ücretsiz olan bir kaynaktan sonuna kadar faydalanılması gerektiğini belirten Volkan Yılmaz, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve doğada minimum karbon ayak izi için enerji üretiminde güneş enerjisinden sonuna kadar faydalanılması gerektiğini vurguladı.

