CW Enerji ihracatını 2018'de 5 kat artırdı

GÜNEŞTEN elektrik üretim noktasında geliştirdiği teknolojileri 21 ülkeye ihraç eden CW Enerji, geçen yıla oranla ihracatını 5 kat arttırdı. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 2019 yılı için farklı pazarlara açılmak istediklerini, 2019 sonunda da yeni rekorlar kırmayı hedeflediklerini söyledi. 2010 yılında kurdukları CW Enerji ile Türkiye'de bir sektörün doğuşuna öncülük ettiklerini anlatan Sarvan, yakaladıkları istikrarı devam ettirmek istediklerini kaydetti. Yakın zamanda 165 milyon liralık yatırımla sanayi 4.0 normlarında yüzde yüz otomasyona sahip 750 megavat üretim kapasiteli yeni güneş paneli üretim fabrikalarını devreye aldıklarını vurgulayan Tarık Sarvan, bu gelişmenin ihracat rakamlarını pozitif yönde etkileyeceğine dikkati çekti.

YÜZDE 60 İHRACAT ARTIŞI HEDEFİ

Sudan, Fas, Irak, KKTC, Romanya, Almanya, Suriye, Etiopya, Kıbrıs, İran, Sırbistan, Nijerya, Tunus, Fas, Kosova, Özbekistan, Kazablanka, Ürdün, Ukrayna, Arnavutluk ve Kazakistan olmak üzere şu anda 21 ülkeye ihracat yaptıklarını değinen Tarık Sarvan, geçen yıla oranla bu yıl yüzde 500 ihracat artışı sağladıklarını ifade etti. Tarık Sarvan, CW Enerji'nin, bu yıl da artan üretim kapasitesi ve gelen talepler doğrultusunda yeni pazarlara odaklanacağını, yüzde 60 civarında ihracat artışı hedeflediğini kaydetti. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yeni fabrika ile birlikte ihracat yaptıkları ülke sayısını 40'a çıkartmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, ABD, Avrupa ve Afrika'da yeni pazarlara ürün satmayı hedeflediklerine değindi.

'KALİTE OLARAK FAZLASIYLA REKABET EDİYORUZ'

Uluslararası arenadaki rakipleri ile rekabet edebilmek için üretim kapasitelerini arttırdıklarını kaydeden Sarvan, şunları dedi:

"Onlarla kalite olarak fazlasıyla rekabet ediyoruz hatta birçoğundan daha iyiyiz. Fiyat olarak rekabet etmek tabii ki kolay değil. Onlarla rekabet edebilmek adına üretim kapasitemizi 750 megavata çıkardık. Kapasitemizi çok yakında 1 gigavata çıkaracağız. Bunun için de 'Sanayi 4.0' normlarına uygun, yüzde 100 otomasyon odaklı yeni fabrikamızı hayata geçirdik. Fabrikamız sayesinde hem kaliteyi çok daha optimum noktada tutacağız hem de çalışan sayısında 4'te 3 tasarruf ederek en büyük rakibimiz olan Çinli üreticilerle de uluslararası alanda rekabet edebilir hale geleceğiz."

'BOŞLUĞU TÜRK ÜRÜNLERİ DOLDURACAK'

GES konusunda yönetmeliklerini ve feed-in tariff mekanizmalarını yeni oluşturan ülkeler olduğunu ifade eden Tarık Sarvan, deneyimlerini paylaşmak ve yeni ticari olanaklar sağlamak için Türk güneş enerjisi sanayicisi olarak bu ülkelere yatırım yapacaklarına işaret etti. Aktif olarak İran, Fas, Güney Afrika, Ürdün, Ukrayna, Kazakistan, Almanya, Gana gibi ülkelerin fuarlarına katılarak bu ülkelere ticari atılımlar yaptıklarını ifade eden Tarık Sarvan, "Güneş paneli üreticisi olarak, feed-in tariff mekanizmalarını yeni oluşturan ülkelere odaklandık. Türk sanayicisi olarak bu ülkelerde oluşan güneşten elektrik üretime dayalı ürün ve mühendislik boşluğunu doldurmaya odaklandık. CW Enerji olarak Türk üretimi ürünlerin tüm dünyada kullanımını arttıracağız" diye konuştu.

CW Enerji'nin Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticileri arasında yer aldığını kaydeden Sarvan, 2016 yılında 60 megavat olan üretim kapasitelerinin 2017 yılı sonu itibari ile 450 megavat olduğunu, 2018 yılı ekim ayı itibari ile ise 750 megavat seviyesine ulaştığını aktardı.

'YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan CW Enerji'nin 450 civarında çalışanı bulunuyor. 2018 yılında 420 megavat üretim yapan firma, bu yıl 750 megavat seviyesine ulaştırdığı üretim kapasitesi ile birlikte yurt içi satış bazında en az yüzde 30, yurt dışı satış bazında en az yüzde 60 büyüme hedefliyor. Ayrıca fabrikanın yıllık üretim kapasitesinde ise her yıl yüzde 30 büyüme ve buna bağlı olarak istihdam sayısında da artış amaçlıyor.