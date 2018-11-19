CW Enerji'den fabrika çatısına güneş enerji santrali

CW Enerji, Antalya'nın Serik ilçesinde bir soğuk hava deposunun çatısına 242 kWp (Kilowatt-Peak) güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamladı. GES projesinde üretimi CW Enerji tarafından gerçekleştirilen 880 adet CWT-275-60P marka model güneş paneli ve 5 adet HUAWEİ SUN 2000 -36 KTL invertör kullanıldı. CW Enerji'nin yüklenici firma olarak, panel tedariki, mühendislik ve EPC (uygulama) gerçekleştirdiği GES projesi 12 günde tamamlandı. Söz konusu projenin 16 Kasım 2018 tarihinde geçici kabulü alınıp, işletmeye hazır hale getirildi.

Tamamlanan proje, yılda ortalama 210 hanenin elektriği yenilenebilir enerji ile karşılanabilecek ve yılda ortalama 281 ton karbondioksit (CO2), 314 kilogram azot oksit (NOx), 847 kilogram kükürt dioksit (SO2) gazı emisyonunun azaltımına destek verecek. 242 kWp gücündeki güneş enerjisi santralinde günde ortalama, 1027,6 yılda ortalama 375.100 kWp gücünde elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor.

GES, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe programı kapsamında yüzde 50 geri dönüşümsüz hibe fonundan yararlanılarak yapıldı.