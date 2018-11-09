CW Enerji'den Balıkesir'e güneş santrali

CW Enerji, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi 632,5 kWp (Kilowatt-Peak) gücünde arazi tipi güneş enerjisi santralinin (GES) kurulumunu ve geçici kabulünü tamamladı. 632,5 kWp gücündeki GES projesinde üretimi CW Enerji tarafından üretimi gerçekleştirilen 2300 adet TT/ 275-60P marka model güneş paneli ve 6 adet Huawei SUN2000-60KTL, 4 adet Huawei SUN2000-40KTL invertör kullanıldı. CW Enerji'nin yüklenici firma olarak, panel tedariki, mühendislik ve EPC (uygulama) gerçekleştirdiği bu GES projesi 16 günde tamamlandı. Söz konusu projenin 11 Ekim 2018 tarihinde geçici kabulü alınıp, işletmeye hazır hale getirildi.

Tamamlanan proje, 632,5 kWp kapasitelik kurulumu ile yılda ortalama 553 hanenin elektriği yenilenebilir enerji ile karşılanabilecek. Yılda yaklaşık 735 ton karbondioksit (CO2), 2.2 ton kükürt dioksit (SO2)ve 820 kilogram azot oksit (NOx) gazı emisyonunun azaltılması da mümkün olacak. 632,5 kWp gücündeki güneş enerjisi santralinde günde ortalama 2.685,958 kWp, yılda ortalama 980.375 kWp elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor. Dursunbey ilçesinde 632,5 kWp gücünde güneş enerji santralinin kurulumunu gerçekleştirerek işletmeye hazır hale getiren firma, Haziran ayında yine Balıkesir ili Dursunbey ilçesinde 1.897,5 kWp gücünde arazi tipi güneş enerjisi santralinin kurulumunu gerçekleştirerek devreye almıştı.



