Çürümüş domatesin ne işe yaradığını duyan çöpe atmaktan vazgeçiyor!

Bozulmuş domatesleri çöpe atmayın Buzdolabınızda bozulmaya yüz tutmuş dilimli domatesleriniz varsa çöpe atmadan önce bir kere daha düşünün. Yapacağınız tek şey, bozulmuş domates dilimlerini bir miktar toprağa ekmek ve her gün sulamak... Böylelikle birkaç hafta sonra yeni domatesler elde edebilirsiniz.

2 Ekmek bıçağını kaynar suda bekletirseniz... Ekmek keserken, parçalanmalarını önlemek için ekmeği keseceğiniz bıçağı kaynar suyun içinde bekletin.

3 Halıdaki tüylerden kurtulmak çok kolay Bilhassa evinde evcil hayvan besleyenlerin en büyük sorunu, halılara yapışan tüylerdir. Bu tüylerden kurtulmak ise sanıldığı kadar zor değil! Halınızı bir kapak yumuşatıcı ile silerseniz, halıdaki tüm tüylerin tek tek çıktığını göreceksiniz.

4 Duvar kağıdınızdan memnun değilseniz... Eski duvar kağıdınız size artık cazip gelmiyor ve ondan kurtulmak istiyorsanız, 1 litre suya bir kapak yumuşatıcı ekleyin. Bu karışımı bir sünger yardımıyla duvara sürerseniz, duvar kağıdının yumuşadığını göreceksiniz. Böylelikle, duvar kağıdını duvarda iz kalmadan çıkarabilirsiniz.

5 Bu yöntem seyahat öncesi, çok işinize yarayacak! Seyahate çıkanların en büyük sorunlarından biri de, tabanı kirli ayakkabıları nereye koyacağını bilememektir. Bir adet duş bonesini, yanınıza alacağınız ayakkabının altına geçirirseniz, ayakkabılarınızı bavulunuza kolaylıkla yerleştirebilirsiniz.

6 Sebze ve meyvelerin ömrünü uzatmak için... Birçok buzdolabı, sebze ve meyveleri uzun süre korumak konusunda pek başarılı değil. Sebze meyve bölmesine koyacağınız bir adet hafif ıslatılmış sünger, besinlerin bozulmasına neden olan fazla nemi emerek, meyve ve sebzelerin ömrünü uzatacaktır. Ancak, bu kahraman süngeri sık sık yenilemeyi ihmal etmeyin...

7 Kıyafetlerdeki delikleri bu terzi hilesiyle önleyebilirsiniz Kıyafetlerde oluşan istenmeyen delikleri önlemenin çok kolay bir yolu var.

8 Terzilerden temin edebileceğiniz telayı, delik büyüklüğünde kesin ve hemen deliğin arkasından yapıştırın. Tela parçasını hafif ıslattıktan sonra, kıyafetin dış yüzeyini çevirin ve telayla onarılmış olan deliğin üzerine bir bez koyarak, ütü ile üzerinden geçin. Kıyafet, eskisi gibi olacaktır.

9 Ütünüz yoksa... Kırışmış kıyafetlerinizi, hafif ıslattıktan sonra kurutma makinesiyle üzerinden geçin. Ütü etkisi yaratacaktır.

10 Duvardaki resimleri çıkarmak çok kolay Bilhassa çocuklu ailelerin başına gelen en büyük sorunlarından biri de, duvara çizilmiş resimlerdir. Fakat, birçok annenin korkulu rüyası olan bu resimleri bir süre kurutma makinesi tuttuktan sonra sildiğinizde, duvarda hiçbir iz kalmadığını göreceksiniz.

11 Böcek ısırığına patates Böcek ısırığının üzerine ortadan ikiye bölünmüş patates koyarsanız, iltihaplanmanın önüne geçersiniz.

12 Yumurta çatlaklarından kurtulmak için... Haşlanırken çatlayan yumurtalar soymak istemiyorsanız, haşlama suyuna tuz atın.

13 Spor ayakkabılarınızdaki lekeler için diş macunu Spor ayakkabılarınızın beyaz kısımlarındaki istenmeyen lekelere, kullanılmayan bir dış fırçasına diş macunu sürerek, fırçalayın. Lekeler büyük oranda yok olacaktır. Fakat bu yöntemi kesinlikle deri ve süet ayakkabılarınızda denemeyin. Ayrıca, diş macununda sayesinde duvardaki lekelerden de kurtulabilirsiniz.

14 Sarkmış kazaklara pratik yöntem Sarkmış veya sarkma ihtimali olan kazaklarınızı bir gece buzlukta bekletin ve sabah çıkarıp oda sıcaklığına koyun. Kazak, çözündükten sonra kullanabilirsiniz.

15 Birbirine giren zincirlere harika çözüm Birçok kadın, takıların çantada birbirine girmesinden oldukça rahatsız olur. Eğer, çantanıza koyacağınız zincire pipet geçirirseniz, bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

16 Oje kapağı açılmıyorsa.. Oje kapağınız bir türlü dönmüyorsa, etrafına sardığınız bant yardımınıza koşacaktır.

17 Sakıza buz sürerseniz... Sakız, özellikle saça yapışma özelliği nedeniyle birçok kadının korkulu rüyası. Nereye yapışırsa yapışsın sakıza buz sürerseniz, bu sorunun önüne geçebilirsiniz.