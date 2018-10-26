Cüneyt Darı Alanya'nın gururu oldu

LONDRA’DA düzenlenen Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Yarışması'nda mimar Darı, “Otel İç Tasarımı” kategorisinde “Rubi Platinum Hotel” projesi ile ödül aldı. 25 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ödül törenine katılan Alanyalı Mimar Cüneyt Darı, elde ettiği başarıyla Alanya’nın gururu oldu. İngiltere, Polonya, Rusya, Ukrayna, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin de katıldığı yarışmada Darı, hazırladığı projeyle rakiplerini geride bıraktı. Mimarlar ve tasarımcılar için büyük önem arz eden yarışmada Darı, Alanya'yı bir kez daha onurlandırdı.

Yeni Alanya’ya konuşan Darı, başarılarının sırrının bugüne kadar birçok projeye imza atan güçlü ve genç bir ekiple çalışmak olduğunu söyledi. Darı, haziran ayında da İtalya'da düzenlenen Uluslararası A' Tasarım Yarışması'nda "Mimari, İnşaat ve Yapı Tasarımı" kategorisinde, Antalya Belek'te inşa edilecek "Selectum Dreams Hotel" projesi ile ödül almıştı.

Darı, yenilikçi projeler ve farklı tasarımlar yapmayı hedefleyerek dünyada yerini almak istiyor. İşine aşık olan Cüneyt Darı, daha iyi projelere imza atmaktan haz alıyor. Şu anda Dominik Cumhuriyeti ve Miami’de de otel projeleri yapan Darı "Türkiye’yi bu ülkelerde Türk bir mimar olarak temsil etmek gurur veriyor” diyor. Darı, işindeki başarının iş disiplini ve işini sevmesiyle başladığını söylüyor.