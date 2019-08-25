AKYÜZ, köşe yazısında Alanya'nın milli bayramlara olan duyarlılığı ile tanıdığı, uzun yıllar boyunca milli bayramlarda düzenlediği özel organizasyonlarla takdir toplayan Mehmet Hacıkadiroğlu'nu kaleme aldı.

Alanya tarihinin en görkemli özel 30 Ağustos kutlamasına da imza atan Hacıkadiroğlu hakkındaki köşe yazısı aynen şöyle:

'ŞANSLI ŞEHİRLER'

"Cumhuriyet'in ince gülü Mehmet Hacıkadiroğlu. Bazı şehirler, bazı insanları içlerinde barındırdıkları için şanslı olduklarını farketmezler…

Şehirde para kazanırken, eş, dost edinirken, gülüp eğlenirken kendilerine sağlanan bu güzelliklerin kimin sayesinde olduğunu sorduğumuzda ben yaptım demesini iyi bilirken, geçmişten gelen mirası da inkar ederler…

Yaşadıkları günü manasını ve anlamını bilmedikleri gibi yıldönümlerini bile hatırlamazlar, içlerinde yıllık kazancı milyon dolarları bulanlar, beni hiç ilgilendirmez deyip bir kenarda viskisini içerken kimin umurunda deyip, gününü gün ederken daha çok ihale, daha çok para diye kafayı patlatırken, sponsorluk tekliflerini saçma bulup, bağış kampanyalarını Allah versin diye geri çevirirken, 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekimleri tatil günü gibi görüp kendisine sanatsal ve kültürel faaliyetler için gelenleri gönderdikleri tek adres vardır!

"Mehmet Hacıkadiroğlu'na git kardeşim…"

Bu kelime artık şehrimde sponsora ihtiyacı olanın veya kültürel bir faaliyeti hayata geçirmek isteyenlerin, şehri için canla başla tanıtım çalışmaları yapanların en büyük desteği olmuştur yıllarca!

Gelenleri imkanlarını zorlayarak kırmamış, Alanya için yapılan her çorbada bir tuz olmuş, Cumhuriyeti korumak ve kollamak için kurulmuş Atatürkçü Düşünce Derneği'nde öncü olmuştur.

Bazıları gibi çok uzun zaman tanımadığım bir insan hakkında fikir yürütmem kendisini çekemeyenleri ortadan çatlatabilir!

Varsın çatlasınlar…

Mehmet Hacıkadiroğlu yaptığı son hareketle yazar çizer takımı olarak bizi bir kere daha bayıltıp, Cumhuriyetin ince gülü olduğunu bir kez daha ispatlamıştır… Dün gazeteden içeri girdiğimde bir zarfla karşılaştım!

Beyaz bir zarf ve içinde bir paket…

Yalnız şahsıma gelmediğinden merakla açıp içine baktığımda ‘30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun’ mesajının altında K. Atatürk imzası ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ sözü ve Jandarma Genel Komutanlığı bandosunun çaldığı Türk Marşlarının kasedini görünce! Yine bizi atlattın Sayın Hacıkadiroğlu dememek mümkün değil. Özünü unutmadan, kurum ve kuruluşları hatta basın yayın organlarının bir adım önünde açtığın Türkiye Cumhuriyeti bayrağını hepimizin önünde sallamaktasın… Gazeteye verdiğin tam sayfa ilanla Ağustos ayının zaferler ayı olduğunu bir kez daha hatırlattın bizlere!

Bu hassas günlerde attığın taşın bu toplumda kaya etkisini yaptığını hepimiz görmek istiyor, gönlünden geçen 30 Ağustos kutlamalarını seyretmeye aldığın davetler üzerine başka şehirlere gittiğini biliyoruz.

Alanya’da halkın ve devletin el ele kutladığı bir 30 Ağustos’u özlemi ve zafer bayramımızı kutlamaya hazırlanıyoruz."