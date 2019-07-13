Cumhuriyet Tırı Alanya'da! Dim TV sizler için gezdi

ATATÜRK'ÜN Samsuna çıkışının 100’üncü yılı anısına Türkiye’yi il il, ilçe ilçe, köy ve mahalleleriyle gezmek, Cumhuriyet coşkusunu her yere taşımak amacıyla hazırlanan 3 adet Cumhuriyet Tırı da yollarda. İşte bu tırlardan biri yıldönümü kutlamaları için bugün Alanya’ya geldi. Saat 11.00 itibariyle sergiye açılan Cumhuriyet Tırı, yarın saat 23.00’a dek Alanya Belediye binasının arkasında Alanya halkıyla buluşacak. Konuya ilişkin Dim TV mikrofonlarına konuşan SDD Alanya Temsilcisi Zuhal Sirkeli Cumhuriyet sevdalısı herkesi Cumhuriyet Tırı’nı görmeye davet etti. Dim TV ekip olarak Cumhuriyet Tırı’ndaydı ve Ata’sının yanında olmaktan ötürü duymuş olduğu gururu, yanı sıra özlemini izleyicilerle paylaştı. Cumhuriyet Tırı’nda dünya liderleri ve siyasilerin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylemiş oldukları sözler de sergileniyor. Dim TV birkaçını sizler için derledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2019, 18:09