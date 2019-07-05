Cumhuriyet TIR'ı Alanya yolunda

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100’üncü yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) kuruluşunun 30’uncu yılı nedeniyle ADD Genel Merkezi tarafından hazırlanan projeyle yola çıkan Cumhuriyet TIR’ı 13 - 14 Temmuz 2019 tarihlerinde Alanya'da olacak. TIR içerisinde Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle ilgili sergiler, İstiklal Madalyası'ndan, 10’uncu Yıl Madalyası'na orijinal objeler, Türkiye'de ve dünyada basılmış Atatürk'le ilgili yayınlar ve panolar yer alıyor.