Cumhuriyet TIR'ı Alanya yolunda

Cumhuriyet TIR’ı 13 - 14 Temmuz 2019 tarihlerinde Alanya'da olacak

Cumhuriyet TIR'ı Alanya yolunda
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ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100’üncü yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) kuruluşunun 30’uncu yılı nedeniyle ADD Genel Merkezi tarafından hazırlanan projeyle yola çıkan Cumhuriyet TIR’ı 13 - 14 Temmuz 2019 tarihlerinde Alanya'da olacak. TIR içerisinde Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle ilgili sergiler, İstiklal Madalyası'ndan, 10’uncu Yıl Madalyası'na orijinal objeler, Türkiye'de ve dünyada basılmış Atatürk'le ilgili yayınlar ve panolar yer alıyor.

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