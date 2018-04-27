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Cumhuriyet tarihinin ilk şeker fabrikasının yeni sahibi belli oldu

Türkşeker'e ait Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinin kazananı 150 milyon lira teklif veren Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu

Cumhuriyet tarihinin ilk şeker fabrikasının yeni sahibi belli oldu

Türkşeker'e ait Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinin kazananı 150 milyon lira teklif veren Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu

27 Nisan 2018 Cuma 15:34
Cumhuriyet tarihinin ilk şeker fabrikasının yeni sahibi belli oldu
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TÜRKİYE Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Alpullu Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 150 milyon lira ile Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ verdi. Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Erser Grup Tarım Ürünleri San. Tic. AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Sınırlı Sorumlu Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ve Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ katıldı.

150 MİLYON LİRA TEKLİFLE SATIN ALDILAR

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. İki elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 149 milyon 500 bin lira, artırım aralığı da 500 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 150 milyon lirayla Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
TürkşekerAlpullu Şeker FabrikasıBinbirgıda Tarım
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