‘Cumhuriyet insan olmak demektir’

MURAT Karayalçın’ın katılımı ile önceki gün başlayan seminerin ikinci gününde de ilgi yoğundu. Açılış sunumu Bülent İlik ile başladı. İlik, sosyal demokrasi kavramı ve Türkiye’de hak gasplarına ilişkin başladığı konuşmasında mülteciler ve mevsimlik tarım işçilerine de değineceğini ifade etti. Yanı sıra 21 Ekim, Ahmet Taner Kışlalı’nın katledilişinin yıldönümü olması sebebiyle Kışlalı nezdinde katledilen bütün Cumhuriyet aydınlarını andıklarını ve unutmadıklarını vurgulayarak “Onlar Cumhuriyet’in bu ülkenin kurucu idaresinin güçlü sesleriydi. Bu ülkeyi gerçekten seven insanlardı. Katledildiler. Unutmadık” dedi.

‘LÜTUF DEĞİL ANAYASAL HAK’

İlik, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na da değinirken “Son 29 Ekim’de kutlamalar adına meclise yürümek istediğimizde engellenmiştik. Cumhuriyet’i kutlamak adına gitmek, yürümek istediğimizde engellenmemiz maalesef gelinen noktayı da acı bir şekilde göstermektedir. Bu anlamda sosyal devlet ve demokrasiyi konuştuğumuz bu semineri son derece önemsiyorum. Her gün karşı karşıya geldiğimiz sorunlar aslında tam olarak demokrasi sorunuyla örtüşen konulardır. Cumhuriyet demek aslında yurttaşlık demektir, insan olmak demektir. Hakları olan insana geçiş demektir. Eğer sosyal devleti konuşacaksak, kendisine hakların lütfedildiği insanlar değil, sorumlulukları olan, hakları olan insanlardan söz ettiğimizi bilmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

