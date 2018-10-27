'Cumhuriyet için pedal çevir' etkinliği

Manavgat Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Manavgat Şubesi tarafından 'Cumhuriyet için pedal çevir' etkinliği düzenledi.

'Cumhuriyet için pedal çevir' etkinliği
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ETKİNLİĞE Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ADD Manavgat Şube Başkanı Yaşar Bulut'la birlikte genç yaşlı, kadın erkek yaklaşık 250 bisikletli katıldı. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan etkinlik, Hisar Caddesi ve Herford Caddesi'nden geçerek Boğaz Otel'de sona erdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen etkinliği, 'Amacı en kutlu organizasyon' olarak tanımlayarak, "Cumhuriyet Bayramı'mızı bisiklet sürerek karşılamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, sağlıklı yaşamın da önemine dikkat çekiyoruz. Atatürk'ün 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' özdeyişine uygun olarak sağlıklı yaşam için vatandaşlarımızı bisiklet kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Manavgat Belediyesi'ne ait olan MANBİS sistemindeki bisikletler etkinliğe katılmak isteyen ancak bisikleti olmayan vatandaşlara ücretsiz verildi.

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