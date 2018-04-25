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Cumhuriyet gazetesi davasında karar

Cumhuriyet Gazetesi davasında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7'şer yıl 6'şar ay, Akın Atalay ise aynı suçtan 7 yıl 13 ay 15 gün hapse çarptırıldı

Cumhuriyet gazetesi davasında karar

Cumhuriyet Gazetesi davasında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7'şer yıl 6'şar ay, Akın Atalay ise aynı suçtan 7 yıl 13 ay 15 gün hapse çarptırıldı

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:31
Cumhuriyet gazetesi davasında karar
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CUMHURİYET Gazetesi yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 20 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada görülen duruşmaya sanıklar katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'yu, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.  Mahkeme sanık Akın Atalay hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası kararı verirken, kararla birlikte Atalay'ın tahliyesine hükmetti. Aynı suçtan sanıklar Mehmet Orhan Erdinç ve Hikmet Çetinkaya 6'şar yıl 3'er ay, Bülent Utku 4 yıl 6 ay, Aydın Engin 7 yıl 6 ay, Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik 3'er yıl 9'ar ay, Yunus Emre İper 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Sanık Ahmet Kemal Aydoğdu'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapse çarptıran mahkeme, sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın beraatine hükmetti.
Öte yandan mahkeme heyeti firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dava dosyalarını ayırdı.  

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