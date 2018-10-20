‘Cumhuriyet demek yurttaşlık demektir’

SOSYAL Demokrasi Derneği Alanya Temsilciliği tarafından organize edilen Sosyal Demokrasi Semineri’nin ikinci günü, Başkent Üniversitesi Öğr. Gör. İbrahim Bülent İlik ve SHP, CHP eski milletvekili, siyasetçi Fikri Sağlar’ın katılımları ile Kaptan Hotel’de gerçekleşti. Murat Karayalçın’ın katılımı ile dün başlayan seminerin ikinci gününde de ilgi yoğundu. Açılış sunumu Bülent İlik ile başladı. İlik sosyal demokrasi kavramı ve Türkiye’de hak gasplarına ilişkin başladığı konuşmasında mülteciler ve mevsimlik tarım işçilerine de değineceğini ifade etti. Yanı sıra 21 Ekim, Ahmet Taner Kışlalı’nın katledilişinin yıl dönümü olması sebebiyle Kışlalı nezdinde katledilen bütün Cumhuriyet aydınlarını andıklarını ve unutmadıklarını vurgulayarak “Onlar Cumhuriyet’in bu ülkenin kurucu idaresinin güçlü sesleriydi. Bu ülkeyi gerçekten seven insanlardı. Katledildiler. Unutmadık” dedi.

‘LÜTUF DEĞİL ANAYASAL HAK’

İlik yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na da değinirken “Son 29 Ekim’de kutlamalar adına meclise yürümek istediğimizde engellenmiştik. Cumhuriyet’i kutlamak adına gitmek yürümek istediğimizde engellenmemiz maalesef gelinen noktayı da acı bir şekilde göstermektedir. Bu anlamda sosyal devlet ve demokrasiyi konuştuğumuz bu semineri son derece önemsiyorum. Her gün karşı karşıya geldiğimiz sorunlar aslında tam olarak demokrasi sorunuyla örtüşen konulardır. Cumhuriyet demek aslında yurttaşlık demektir, insan olmak demektir. Hakları olan insana geçiş demektir. Eğer sosyal devleti konuşacaksak, kendisine hakların lütfedildiği insanlar değil, sorumlulukları olan, hakları olan insanlardan söz ettiğimizi bilmemiz gerekir” şeklinde konuştu.