Cumhuriyet davasında Ahsen TV muhabiri ortalığı karıştırdı

ÇAĞLAYAN Adliyesi'nde bugün Cumhuriyet gazetesi yazar, yönetici, muhabir ve çalışanlarının yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Davaya destek olmak için ise birçok gazeteci, STK temsilcisi adliye önündeydi.
O sırada dışarıda bekleyen gençler ile Ahsen Tv muhabiri arasında arbede çıktı.
Onedio'nun haberine göre çıkan arbede de Ahsen Tv muhabirinin kaçarken, vatan hainisiniz dediği duyuluyor.
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