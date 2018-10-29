Cumhuriyet coşkusu Dim Tv'de

CUMHURİYETİN ilanının 95'inci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da coşkuyla kutlanmaya devam ediliyor. 28 Ekim itibariyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde saat 19.30’da başlayacak olan Fener Alayı ile doruğa ulaşacak. Atatürk Anıtı önünde başlayacak Fener Alayı, İskele Meydanı’nda yapılan gösteriler ve Kıraç konseriyle son bulacak. Gelenekselleşen Fener Alayı ile birlikte Alanya sokaklarında şanlı Türk bayrakları ve Cumhuriyet coşkusu olacak. Bu anlar ise Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından naklen izleyici ile buluşacak.