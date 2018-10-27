'Cumhuriyet Bestecileri Konseri'ne yoğun ilgi

ANTALYA Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci yıldönümüne özel 'Cumhuriyet Bestecileri Konseri' verildi. Orkestrayı şef Gürer Aykal'ın yönettiği konserde, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi piyanist Gökhan Aybulus ile tenor Hüseyin Likos solist sanatçı olarak sahneye çıktı.

Konserde, piyanist Gökhan Aybulus, Cumhuriyet döneminin ilk 'Türk Ulusal Bestecilik Okulu'nu kuran ve öncü bestecilerinden oluşan, 'Türk Beşleri' olarak da adlandırılan grubun temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin'in 'Piyano konçertosu'nu yorumladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde solist olarak kariyerini sürdüren tenor Hüseyin Likos da Necil Kazım Akses'in 'Bir Divandan Gazel', 'Hasan Ferit Alnar'ın 'Prelüd ve İki Dans', Cemal Reşit Rey 'in 'Türkiye Senfonik Şiiri' adlı eserlerini, Ahmet Adnan Saygun'un 3. senfonisinin son bölümünü ADSO eşliğinde seslendirdi.

Konser, orkestranın seslendirdiği Onuncu Yıl Marşı ile sona erdi. İzleyenler uzun süre şef Gürer Aykal, solistler ve senfoni sanatçılarını alkışladı.



