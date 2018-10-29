Cumhuriyet Bayramı'nı denizde kutladılar

CUMHURİYET Bayramı kutlamaları kapsamında, Antalya'nın en büyük yolcu gemisi Harem'de gerçekleşen 'Hepimiz Cumhuriyette Aynı Gemideyiz!' etkinliğine, ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ersen Göksan, Başkan Yardımcısı Bayram Bakırbaş, Hüseyin Şam ve çok sayıda ANTİAD üyesi ve aileleri katıldı. Dün saat 16.00'da Sarısu Limanı'ndan hareket eden gemi, Konyaaltı Varyant girişindeki Fener Alayı Yürüyüşü'ne Onuncu Yıl Marşı, sloganlar, meşaleler, havai fişekler ve Türk bayraklarıyla denizden destek verdi. Günün anlam ve önemine göre kırmızı beyaz giyinen ANTİAD üyeleri, kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Düden Şelalesi'ne kadar giden gemide gecenin ilerleyen saatlerinde sanatçı Erdinç Karadeniz sahne aldı. ANTİAD üyeleri ve aileleri doyasıya eğlendi.

'BU DEĞERLERİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı gemide ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ersen Göksan, “95 yıl önce bugün 28 Ekim 1923'te ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz!' dedi. Hiç kimsenin beklemediği bir şeydi Cumhuriyet. Bu özel günde Antalya'da farklı bir şeye imza atmak istedik. Dedik ki fener alayı yapılıyor, Cumhuriyet Meydanı'nda sanatçılar gelip insanlar eğleniyor. Biz de ANTİAD ailesi olarak şehre, üyelerimize farklı bir katkı verelim istedik. Sarısu limanından başlayıp Düden Şelalesi'ne kadar devam edecek, denizden fener alayına eşlik edecek etkinlik düzenledik. Cumhuriyeti unutmadık, sahip olduğu değerleri unutmadık. Bu değerleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.