Cumhuriyet Bayramı, Antalya'da fener alayı ve konserle kutlanacak

MURATPAŞA Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için her milli bayramda yüzbinleri buluşturduğu Cumhuriyet Meydanı'nda olacak. Muratpaşa Belediyesi'nin, Cumhuriyet için Antalya Elele Platformu'yla birlikte düzenleyeceği kutlamalar 28 Ekim Pazar saat 18.00'de Konyaaltı varyantında fener alayı ile başlayacak. Yaklaşık 3 kilometre sürecek fener alayında 600 metrelik Türk Bayrağı taşınacak. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar ise kortejle eşzamanlı olarak başlayacak. İlk olarak Şanışer ve saat 19.00'de Ayna müzik grubu, Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının coşkusuna ortak olacak. Kutlamalarda son olarak Cem Adrian sahne alacak.

Cumhuriyetin 95'inci yılını, coşkuyla kutlayacaklarını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Aydınlık yarınlar için Cumhuriyetimize, kazanımlarına ve demokrasimize sahip çıkmalıyız. Antalya'da yaşayan tüm komşularımı, 28 Ekim Pazar günü Konyaaltı Varyant'tan başlayacak fener alayımıza ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarımıza davet ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 11:14